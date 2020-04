Razzi: "Kim grave? Mi dicono che sono notizie false"

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Ho parlato con l'ambasciatore nordcoreano per capire, e mi ha detto che sono tutte notizie false". Così l'ex senatore Antonio Razzi commenta all'Adnkronos la notizia, , secondo cui il leader della Corea del Nord Kim Jong-un si troverebbe in condizioni critiche dopo aver subito un intervento chirurgico.

Continua Razzi: "L'ambasciatore mi ha spiegato che, dato che hanno recentemente sperimentato un paio di missili di corta gittata, per ripicca si inventano delle cose. Io naturalmente non sono a lì a Pyongyang e non ho visto, riferisco in base a quello che mi dice l'ambasciatore. Però, ecco, mi ha detto che sono tutte notizie false", conclude l'ex senatore.