Coronavirus: Gelmini, 'Fi voterà sì a scostamento'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Forza Italia voterà ‘no’ al Def, perché aumenta la pressione fiscale, prospetta una politica economica timida, è costruito con la solita logica tassa e spendi della sinistra. Diremo invece ‘sì’ allo scostamento di bilancio, purché le nuove risorse siano destinate in modo più intelligente e deciso per imprese, lavoratori e famiglie". Lo sottolinea Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Bisogna aiutare in modo concreto il settore del turismo (proclamare lo stato di crisi e creare subito un fondo straordinario con almeno 2,5 miliardi), portare a 1000 euro al mese il bonus per i liberi professionisti e per le partite Iva, servono soldi a fondo perduto per le imprese, dobbiamo dare riconoscimenti anche economici – Forza Italia ha proposto una mensilità in più o la possibilità di andare un anno prima in pensione – agli operatori sanitari in prima linea ormai da mesi".

"Tutte misure importanti, per le quali ci spenderemo in Parlamento, con proposte e in modo costruttivo.

Forza Italia è pronta a votare lo scostamento di bilancio, ma il governo abbia coraggio e non volti nuovamente le spalle al Paese reale”.