2 giugno: Prodi, 'ritorno a lira? Destra tenta suicidio'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Via le tasse e ritorno alla lire tra le ricette della destra per uscire dalla crisi? "Agire in modo più diretto è facile, anche il suicidio è un modo diretto di agire. Questo è assolutamente un suicidio, non capire dove va il mondo, dei rapporti di forza che abbiamo, dove va il nostro commercio: se fate questo vi suicidate, ed è quel che la destra sta facendo, tentando il suicidio. Ma nella paura e nell'angoscia questo può attecchire, ecco perché bisogna agire rapidamente nel prendere decisione politiche ed applicarle, perché il problema italiano non è prendere le decisione ma applicarle". Così Romano Prodi, ospite di diMartedì su LA7.