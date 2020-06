Usa: Trump contro Biden, 'Sleepy Joe debole tutta la vita'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Donald Trump all'attacco di Joe Biden. Dopo le parole al vetriolo del candidato democratico alla Casa Bianca, che da Philadelphia lo ha accusato di considerare le proteste per la morte di George Floyd "un'opportunità per seminare il caos", il presidente Usa ha liquidato via Twitter il dem, soprannominandolo 'Sleepy Joe'.

"E' stato in politica per 40 anni – ha 'cinguettato' Trump – e non ha fatto nulla. Ora finge di avere le risposte. Ma non conosce nemmeno le domande. La debolezza non batterà mai anarchici, saccheggiatori o criminali, e Joe è stato politicamente debole per tutta la vita. LAW & ORDER!", 'legge e ordine', l'esclamazione al termine del tweet.