Fase 2: Gelmini, pronti a dialogo ma vogliamo fatti non parole al vento'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte non può pretendere di imbambolare gli italiani a suon di sermoni, ignorando i reali bisogni del Paese. Ieri ha sciorinato un programma decennale di governo, ma non ha detto una parola su cosa il suo esecutivo ha fatto in questi mesi di emergenza. E qui i nodi vengono al pettine. Non basta solo e sempre rilanciare, ogni tanto bisogna fermarsi e guardarsi indietro, raccogliendo quanto seminato".

Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

"E il premier in questi mesi -aggiunge- ha seminato poco e male. Le imprese, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno né prestiti né risorse a fondo perduto; tantissimi lavoratori non hanno ricevuto la cassa integrazione; i lavoratori autonomi, i commercianti, i ristoratori, gli albergatori sono stati letteralmente abbandonati a loro stessi. Adesso il presidente del Consiglio vuole un dialogo con le opposizioni? Noi ci siamo, ma pretendiamo di essere realmente coinvolti, vogliamo vedere fatti.

Non è più tempo delle sole parole al vento”.