New York, agente accoltellato al collo

New York, 4 giu. (Adnkronos) – Un agente della polizia di New York è stato accoltellato al collo mentre stava partecipando ad una pattugli antisaccheggi la notte scorsa. Lo ha reso noto il capo della Nypd Demot Shea che ha detto che l'agente non è in pericolo di vita, ed ha definito l'attacco "vigliacco, spregevole, non provocato contro un agente indifeso". Gli altri poliziotti sulla scena hanno reagito sparando contro l'aggressore che era armato di un coltello da caccia.

L'uomo è rimasto ferito in modo grave.

La notte scorsa sono state arrestate 180 persone a Manhattan e Brooklyn dalla polizia che è intervenuta per disperdere le manifestazioni dopo il coprifuoco, scattato alle otto di sera. A parte l'attacco contro l'agente, la scorsa notte comunque a New York si sono registrati pochi saccheggi e violenze.