Coronavirus: Salvini, 'vaccino come Recovery Fund tra un anno, plasma subito efficace'

Castelli Calepio (Bg), 15 giu. (Adnkronos) – Sul vaccino "credo quando vedo, come San Tommaso, quindi quando vedrò, crederò. Intanto quello che è certo è che con la cura del plasma autoimmune, a Pavia come a Mantova come a Cremona i pazienti sono guariti.

Il vaccino è un po' come il Recovery Fund, l'anno prossimo; intanto penso che le banche del plasma e l'estensione della cura gratuita, democratica a suon di plasma sia immediatamente efficace. Poi parleremo di vaccino quando ci sarà e parleremo dei soldi europei quando ci saranno, però per il momento non ci sono nè l'uno nè altri". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Castelli Calepio in provincia di Bergamo.