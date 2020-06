Roma, 17 giu. (Adnkronos) – "Gli Stati generali sono probabilmente un modo per dire per tre mesi ho comandato da solo, cerchiamo di aprire. E' anche un messaggio positivo, il grande problema è che si sente odore di sangue, di soldi, perchè ne stanno arrivando tanti e nel momento in cui si aprono le porte e ci sono tanti soldi e c'è tanto miele le api arrivano".

Lo ha affermato il leader delle Sardine Mattia Santori, ospite di 'Otto e mezzo' su La7.