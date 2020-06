Coronavirus: M5s Ars, 'errori dati pazienti? Inadeguata gestione Governo Musumeci'

Palermo, 20 giu. (Adnkronos) – "I dati sbagliati sui pazienti Covid? Nessuna meraviglia, lo sapevamo e lo avevamo pure denunciato a fine maggio in una interrogazione a Musumeci e a Razza che è rimasta senza risposta". Lo dice la deputata del M5S all’Assemblea regionale siciliana, Jose Marano, che non si dice per nulla sorpresa della discrepanza tra i dati reali e quelli denunciati dalla Regione in relazione ai pazienti positivi al Covid-19.

"Avevamo letto dal sito on line 'Catania live university' – spiega la pentastellata – ciò che non faceva altro che confermare quelli che erano i nostri dubbi in merito, e cioè che i dati epidemiologici riportati dalla Regione siciliana non coincidevano con il reale andamento dell'epidemia in Sicilia". "Secondo la testata, l’Asp di Catania avrebbe inviato una lettera al Servizio epidemiologico della Regione per richiedere la correzione ufficiale dei dati – ricorda Marano -, in quanto, secondo l’Azienda sanitaria provinciale etnea, scrive la testata, questi dati andavano considerati falsi e inesatti.

La Regione a metà maggio segnalava 10 casi positivi nella provincia di Catania, a fronte dei 3 rilevati dall’Azienda sanitaria. A quel punto era lecito pensare che anche i dati relativi alle altre province siciliane fossero inesatti". Da qui l'interrogazione del M5s, "considerato che situazione epidemiologica dell’isola è di grande rilevanza ai fini delle importanti decisioni per la popolazione siciliana legate alla cosiddetta ‘Fase 2’ e alla ripresa economica del tessuto sociale.

Su questa vicenda – conclude la deputata – ci aspettiamo precise e circostanziate risposte dal governo, che in diversi aspetti si è rivelato inadeguato a gestire l’emergenza".