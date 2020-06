Fase 3: Molinari (Lega), 'governo vuole dittatura esecutivo'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Con la scusa del Coronavirus questo governo punta alla dittatura dell’esecutivo. Dopo che per mesi Conte ha esautorato le Camere, ora pensano di fare la stessa cosa con il ministro dell’economia. Un articolo del Dl Rilancio consegnerebbe a Gualtieri, che in questi mesi è stato protagonista e ideatore di disastri come la gestione della Cig non pagata o dei mancati assegni alle partite Iva, l’assoluta discrezionalità per superare il voto del parlamento e spostare le risorse a proprio piacimento".

Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.

"Non solo, quindi, questo governo ha preparato un decreto pasticciato, con misure spot inadeguate, per lo più prive di coperture, ma ora vorrebbe tirarsi fuori dall’impasse esautorando ancora di più il parlamento e consegnando il futuro dell’Italia nelle mani del ministro Gualtieri. Una deriva autoritaria che la Lega farà di tutto per fermare. Non passeranno”, conclude.