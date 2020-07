Confindustria: Bersani, 'Bonomi? Rischio isoli imprese'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Una Confindustria a guida 'forte', quella targata Bonomi, "non vorrei finisse per isolare le imprese", con quelle affermazioni strong, "la politica è peggio del Covid, parlando di interventi a pioggia, oggi c'è stata un'esponente di Confindustria che ha detto che è stato sbagliato andare in soccorso di colf e badanti…".

Lo dice Pierluigi Bersani, ospite di Skytg24.

"Qui han sete tutti, non uno solo – prosegue – bisogna guardare la realtà nel suo insieme, altrimenti la gente pensa che gli imprenditori chiedano 'diano soldi a noi' e non è così".

"Non fa tutto governo – aggiunge poi Bersani – si siedano insieme imprese e sindacati, ripeto imprese e sindacati, al tavolo per studiare un atterraggio morbido. Tutti sanno che la Cig non può essere per sempre" e il "governo non sta nascondendo niente, lo sappia Bonomi.

Perciò parlatevi con i sindacati. l'Italia non è solo del governo".