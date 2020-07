Ue: Conte blinda asse con Sanchez, pressing per recovery fund subito (2)

(Adnkronos) – Intanto, parlando nella plenaria del Parlamento Europeo, la cancelliera tedesca Angela Merkel si è rivolta ai "milioni di persone hanno perso il loro posto di lavoro", preoccupati "per la salute propria e dei loro cari. Molti cittadini temono anche per il proprio tenore di vita.

Hanno bisogno del nostro sostegno comune e condiviso". Parole che rinfrancano chi -Conte e Sanchez in testa- spera che l'intesa tagli il traguardo il prima possibile.

Con questo obiettivo, il premier il 10 luglio sarà a L'Aja, il 13 a Berlino dalla Cancelliera, e il 16 a Parigi, per vedere Emmanuel Macron, proprio alla vigilia del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. Una vera e propria offensiva per chiudere il Next Generation Eu in tempi brevi e condizioni vantaggiose.

Intanto, con Sanchez, prende tempo sul ricorso a Mes, che in Italia continua a far discutere e a far tremare la maggioranza. Sul fondo Salva Stati la "mia posizione non cambia, non credo che sia corretto dire ora lo prendiamo o no. Lo dicevamo anche con Sanchez, c'è un ventaglio di strumenti non ancora attivo, ci sono ancora passaggi procedurali" affinché vengano "resi disponibili. Ora sarebbe ideologico dire 'lo prendo, non lo prendo".