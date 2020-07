Varsavia, 13 lug. (Adnkronos) – Il presidente polacco Andrzej Duda è stato confermato alla guida della Polonia nel ballottaggio con il sindaco di Varsavia, il liberale Rafał Trzaskowski. Lo riferisce la Commissione elettorale di Varsavia, dopo lo spoglio della quasi totalità dei seggi.

Duda è stato confermato con il 51,2 per cento dei voti contro il 48,8 per cento di Trzaskowski. La Commissione elettorale ha detto che i voti rimanenti non altereranno l'esito del ballottaggio.