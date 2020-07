Boom di prenotazioni per Costa etrusca, Salento e Adriatico

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Per le prenotazioni estive di case vacanza in Italia Airbnb registra un forte recupero del corridoio tedesco (in totale parità con l'anno precedente la settimana scorsa) e inglese (-7.3%). In termini di destinazioni, è boom per costa etrusca (+66%), Salento (+58%) e costa adriatica del centro Italia (oltre +50%) ma tutta l'Italia ad eccezione delle città è sostanzialmente in parità con l'anno precedente.