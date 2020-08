Zavoli: Casellati, 'dispiacere per no camera ardente per emergenza coronavirus'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – "Eletto per la prima volta al Senato nel 2001 e poi per altre tre legislature", Sergio Zavoli "in ogni suo intervento seppe distinguersi per autorevolezza, competenza, serietà, grande rispetto per l’istituzione parlamentare. È stato motivo di grande dispiacere personale e di tutti i senatori e tutta l’amministrazione non avere potuto allestire, a causa delle severe misure di sicurezza sanitaria tutt’oggi vigenti, la camera ardente qui in Senato, per tributargli un ultimo saluto".

Lo ha spiegato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, commemorando Sergio Zavoli in apertura di seduta.