Dj morta: entomologo al lavoro per scoprire orario morte Viviana 'analizzare larve su corpo' (2)

(Messina) – "Siccome non conosco le temperature della zona ancora non sono in grado di dare i tempi del decesso – ha detto il professor Stefano Vanin ieri sera dopo l'autopsia -. Abbiamo chiesto 90 giorni per avere gli esiti. Ora raccoglierò i dati termici".

"C'è una fauna notevole che ora bisogna analizzare – ha detto ancora Vanin – non si può dire se il corpo è stato spostato. Gli insetti presenti sono tipici di questo ambiente. È una specie che si trova un po' dappertutto, Non farei alcun tipo di ipotesi a questo riguardo".