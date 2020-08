Psi: Maraio, 'dal 4 al 6 settembre a Napoli la festa dei Socialisti'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "La Festa dei Socialisti quest’anno si svolgerà a Napoli dal 4 al 6 settembre a Palazzo Caracciolo". Lo annuncia il segretario del Psi Enzo Maraio. "Non abbiamo voluto rinunciare a un appuntamento, quello di settembre, che riunisce i Socialisti di tutta Italia ogni anno, nonostante il nostro Paese stia vivendo uno dei momenti più difficili che abbia conosciuto in questo secolo".

"La crisi post pandemia, in cui siamo già immersi, non si dileguerà facilmente e in breve tempo. Dovremo essere noi a fare scelte strategiche per uscire dal pantano, il prima possibile. Settembre -dice Maraio- sarà un mese cruciale non solo per l’economia del Paese ma anche per gli appuntamenti elettorali in vista: elezioni regionali e referendum per il taglio del numero dei parlamentari. Un autunno caldo che arriverà dopo una stagione già difficile.

Affronteremo questo ed altri argomenti alla festa dei Socialisti, dove si confronteranno partiti, parti sociali, opinionisti".