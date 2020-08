M5S: Fumagalli, 'marcia in più con voto oggi, si apre una nuova fase'

Milano, 14 ago. (Adnkronos) – "Oggi un voto che cambia la regola e dona una marcia in più: gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno dato il via libera alla modifica delle regole sul doppio mandato e ad alleanze con partiti.

Con il voto odierno su Rousseau si apre una nuova fase nell’ambito dell’attività politica del Movimento 5 Stelle. Sicuramente più difficile di quella vissuta fino ad oggi. Il Movimento in questi suoi primi dieci anni di vita ha saputo dimostrare di essere un punto di riferimento per tutti coloro che, delusi dai partiti tradizionali, si erano rifugiati nell’astensionismo". Lo afferma Marco Fumagalli, consigliere regionale M5S Lombardia.

"Abbiamo dato prova di capacità di governo esprimendo un presidente del Consiglio dei ministri, come Giuseppe Conte, che tutta l’Europa ci invidia.

Abbiamo fatto anche tanti errori come candidare persone che poi alla prima occasione hanno tradito il Movimento ma il Movimento è stato un argine al malcontento popolare che in altri Stati europei ha determinato il successo dell’estrema destra xenofoba. Ha fatto una dura opposizione dove ha potuto ed è stato valido pilastro di governo in questa legislatura. Ora occorre guardare al futuro e a quell’elettorato che non vuole stare con i fascio leghisti della Meloni, ormai Salvini, come Fontana, non è più credibile e Berlusconi è ormai superato anagraficamente", aggiunge.