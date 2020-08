M5S: Moles (Fi), 'è il movimento delle patacche'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "Il movimento 5 stelle cancella il divieto di doppio mandato, diventando così il movimento dei pluri-poltronari: quelli che dicevano di essere 'diversi' sono diventati 'diversamente uguali'. Il comico è Beppe Grillo, che fa il suo mestiere di giullare di corte fregando tutti, ma il tragico è, per il povero elettore grillino, aver creduto a tutto, ma proprio tutto, persino che questo fosse una cosa seria, non riconoscendo il grande bluff, un vero e proprio movimento delle patacche: mandato zero e poi mandato meno-uno, dimissioni subito con avviso di garanzia per poi fare marcia indietro".

Lo afferma Giuseppe Moles, senatore di Forza Italia.

"Sono stati quelli -aggiunge- del 'mai con il Pd, mai con quelli di Bibbiano' per poi stringere successivamente alleanza, persino con Renzi. Viva la coerenza dei 5 Stelle, in attesa che, come dice Osho, Di Maio apra il conto corrente a Banca Etruria".