Centrodestra: Lollobrigida, 'grazie per patto anti-inciucio, solida alternativa a sinistra'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Finalmente è stato sottoscritto dai leader di tutto il centrodestra il patto anti-inciucio che Giorgia Meloni proponeva agli alleati da anni. La compattezza e l’unità della coalizione, con l’unico obiettivo di tutelare gli interessi dell’Italia e degli italiani, sono sempre stati il faro che hanno guidato l’azione politica di Fratelli d’Italia sin dalla sua nascita.

Ancora una volta il centrodestra si conferma una solida alternativa alle sinistre e al M5S, e per questo il ringraziamento a nome mio e dei deputati di Fdi va a Giorgia Meloni, che ha lavorato incessantemente e con determinazione in questa direzione, e a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi che hanno aderito alla nostra proposta consentendo il raggiungimento di questo importante obiettivo, il quale si completa con il rispetto del percorso verso l’autonomia e verso il presidenzialismo, quest’ultimo come elemento imprescindibile per un ulteriore rafforzamento delle istituzioni e dell’unità nazionale".

Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Un risultato simbolico -aggiunge- che troverà attuazione e continuità nell’impegno politico quotidiano, in Parlamento e nelle piazze, verso la liberazione della nazione dal malgoverno delle sinistre”.