Tlc: Tim, eventuale accordo fusione per rete unica non oltre 1°trimestre 2021**

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – Per definire i valori degli asset destinati a confluire in AccessCo, e le relative quote di partecipazione nella società, "le parti incaricheranno valutatori terzi per avviare i relativi processi di due-diligence relativi a FiberCop e Open Fiber.

Prima della fusione, è previsto che Tim conferisca in FiberCop un ulteriore ramo d’azienda che consiste nella rete primaria funzionale alle attività operative di FiberCop. Il processo di due-diligence è atteso entro la fine dell’anno nell’ottica di raggiungere un eventuale accordo di fusione non oltre il primo trimestre del 2021. Il closing dell’operazione è condizionato alle autorizzazioni delle Autorità competenti". E' quanto si legge nella nota di Tim diffusa al termine del Cda.