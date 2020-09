Brancaccio (Ucid): "Economia non può essere gestita solo da algoritmo"

Roma, 25 set. (Adnkronos/Labitalia) – "Bene parlare di economia civile. L'economia di per sé è gestione della casa comune. L'economia non è numeri, non può essere gestita solo da un algoritmo". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Stefania Brancaccio dell'Unione cristiana imprenditori dirigenti, in occasione del Festival Nazionale dell'Economia Civile.

"Finalmente – sottolinea – ci si sta accorgendo che l'economia è una gestione completa di tutta la casa comune". Un concetto che per Stefania Brancaccio richiama "il concetto del pater familias che non lascia nessuno indietro".