Nissan, Toro: "In 2020 target Italia oltre quota 2%, cruciale rilancio Juke"

Roma, 26 set. – (Adnkronos) – "In un anno particolarmente difficile come questo contiamo di chiudere il 2020 al di sopra delle 30 mila unità con una quota di mercato superiore al 2 per cento". E' la stima fatta dal nuovo amministratore delegato di Nissan Marco Toro, in occasione del reveal del crossover elettrico Ariya.

Tassello cruciale della 'ripartenza' – spiega "sarà il Juke, la cui nuova generazione è stata lanciata proprio in quest'anno segnato dal Covid". "Incrociando le dita – aggiunge – nel 2021 speriamo di poter beneficiare dell'apporto di Juke sull'intero anno e questo ci dovrebbe fare crescere sensibilmente in termini di volumi."

Anche perché – conclude – sul mercato automobilistico italiano "quello dei crossover piccoli, creato nel 2010 proprio dal Juke, è un segmento di volume e non più di nicchia".