Lega: Salvini, 'no a ingresso nel Ppe'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "No" all'ingresso della Lega nel Ppe. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite su Canale 5 di 'Non è la D'Urso'. "Ho chiesto il voto agli italiani -aggiunge- per cambiare l'Europa, vado a cambiare l'Europa con la Merkel? Con tutto il rispetto per la Merkel che fa l'interesse dei tedeschi".