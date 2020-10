Lombardia: De Corato, 'finanziati 27 progetti contro truffe ad anziani'

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – "Regione Lombardia, cofinanziando con 208.566 euro 27 progetti territoriali di contrasto al fenomeno, conferma di essere in prima linea contro il triste fenomeno, messo in atto da autentici sciacalli, da individui senza scrupoli, delle truffe agli anziani, he non hanno conosciuto soste neppure durante il lockdown".

Lo afferma l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commentando l'approvazione, con il decreto 11.732 del 7 ottobre 2020, del piano di assegnazione per il cofinanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto dei reati in danno alla popolazione anziana, da realizzare nel biennio 2020-2021.

"Sono stati finanziati – sottolinea l'assessore – tutti i 27 progetti presentati. Con una suddivisione territoriale provinciale che ne vede 3 per Bergamo, 5 per Brescia, 1 per Mantova, 8 per Milano, 2 a Monza Brianza, 2 a Pavia e 6 per Varese.

La qualità dei progetti cofinanziati – rimarca l'assessore lombardo – è abbastanza variabile. Alcuni progetti prevedono un'attività di informazione/divulgazione, altri sono più complessi e articolati. Prevedendo anche una partecipazione diretta degli anziani attraverso, a esempio, delle rappresentazioni teatrali".