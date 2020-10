Sala: 'Milano-Bicocca porta avanti progetti molto in linea con nostre politiche'

Milano, 15 ott. (Adnkronos) – “Ringrazio l’Università Milano-Bicocca e la rettrice, Giovanna Iannantuoni, perché portano avanti progetti molto in linea con le nostre politiche e con quello che serve alla città” ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione dell’inaugurazione di un nuovo vivaio all’interno del Campus universitario.

Il primo cittadino milanese ha poi aggiunto: “Bisogna fare cose concrete per l’ambiente e questo progetto si inserisce perfettamente all’interno del programma ForestaMI. Più o meno in tutte le grandi città del mondo, e in modo particolare in quelle europee, la logica dei quartieri sta tornando a essere rilevante. Dobbiamo mettere i cittadini nella condizione di vivere al meglio il proprio quartiere. Spero che questo di Milano-Bicocca sia un esempio che in tanti seguiranno”.