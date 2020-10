Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Alle sei di questa mattina, a Milano, uno scontro tra auto ha provocato quattro feriti e coinvolto un mezzo per il trasporto di organi dell'Areu. L'incidente è avvenuto in via Olivieri. Tre dei feriti lo sono in modo lieve e sono stati ricoverati in codice verde.

Un uomo di 63 anni è stato trasportato in codice rosso al Niguarda per un trauma all'addome e una frattura della gamba. Sono intervenuti i vigili.