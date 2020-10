Animali: Pichetto Fratin (Fi), 'emergenza cinghiali, pericolo per persone e cose'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "La massiccia presenza sul territorio nazionale di cinghiali liberi di circolare finanche nei centri urbani, come spesso riportano le cronache, è diventata una vera emergenza di cui non è più possibile far finta di nulla. Questi rappresentano un pericolo per l'incolumità sia delle persone e sia delle cose, ma soprattutto si traducono in un danno alle coltivazioni, come la distruzione dei raccolti, l'attacco ad interi greggi e il danneggiamento degli argini dei fiumi".

Lo afferma il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile del Dipartimento Finanze e bilancio.

"Nel corso dell'esame della scorsa legge di Bilancio -ricorda- avevo presentato emendamenti per regolare la presenza sul territorio della specie cinghiali, prevedendo che le Regioni nell'ambito di aree idonee individuassero fasce di tolleranza a seconda della destinazione d'uso, delle caratteristiche ambientali e della biodiversità. Purtroppo la maggioranza ha sempre bocciato queste proposte e adesso ci troviamo a fronteggiare senza adeguati strumenti questa emergenza nazionale".

"Il governo, quindi, compatibilmente con l'eccezionalità del momento che stiamo vivendo a causa del contagio di Covid-19, metta in campo misure tali da contrastare e gestire quella che al momento -conclude Pichetto Fratin- appare una situazione incontrollata e che rischia di avere pesanti ricadute umane ed economiche".