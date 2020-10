Francia: perquisizioni ad Alcamo, Brahim ospite per alcuni giorni da un amico

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) – Perquisizioni fino a tarda notte ad Alcamo, piccolo centro del trapanese, degli uomini della Digos di Palermo, guidati dal Procuratore Francesco Lo Voi, alla ricerca di tracce del passaggio di Brahim Aoussaoui, l'attentatore tunisino di 21 anni di Nizza.

Sembra che il giovane tunisino, sbarcato a Lampedusa il 20 settembre, sia rimasto per almeno 12 giorni ad Alcamo da un amico. Il trentenne è stato ascoltato fino all'alba dagli uomini del Dipartimento antiterrorismo. Al momento non è in stato di fermo, come apprende l'Adnkronos.