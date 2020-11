Calabria: Giro, 'replica Zuccatelli è boomerang'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "La rettifica del neo commissario alla sanità della Calabria Zuccatelli è un boomerang. Questa persona irresponsabile in pratica sostiene di aver considerato in piena pandemia inutili le mascherine e lo ha fatto con parole volgari e senza alcun rispetto per le persone che si ammalavano e morivano.

Vergogna. La Calabria non merita un personaggio cosi". Lo afferma il senatore di Forza Italia Francesco Giro.

"Ed è una menzogna -aggiunge- sostenere che sei mesi fa a marzo le autorità scientifiche considerassero inutili le mascherine. Volgare e anche bugiardo. Tutti ricordano l’affannosa ricerca delle mascherine da parte del governo e delle famiglie"