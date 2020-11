Risanamento: avvia bonifica bellica area Nord Milano Santa Giulia

Milano, 11 nov. (Adnkronos) – Risanamento ha avviato l’attività di bonifica bellica (de-bombing) dell’area nord del progetto Milano Santa Giulia e che coprirà circa 700mila metri quadri. "L'intervento segue il completamento nelle scorse settimane della prevista attività di pulizia e sfalcio di vegetazione ed arbusti", spiega una nota.

L’attività di de-bombing, affidata alla società IG Service che lavorerà in stretto contato con il Genio Militare di Padova, durerà circa tre mesi. "Si tratta di una attività obbligatoria propedeutica ai lavori di bonifica ambientale del suolo, che inizieranno non appena approvato il Progetto Operativo di Bonifica ed il Piano Integrato di Intervento relativo alla variante urbanistica, protocollati in versione definitiva nei mesi scorsi presso gli enti competenti e la cui approvazione da parte degli stessi è prevista alla fine del primo trimestre del prossimo anno".

Milano Santa Giulia ha anticipato le opere descritte, essenziali per la realizzazione dell’Arena, che ospiterà alcune competizioni delle Olimpiadi Invernali 2026, nei tempi richiesti dal Cio. E' stata avviata anche la fase preliminare della procedura di gara per la selezione dell’operatore cui sarà affidato l’appalto per l’esecuzione delle attività di bonifica ambientale del suolo.