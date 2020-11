Calabria: Sala, 'su Gino Strada sterile balletto politico, può dare una mano'**

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – Assist del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Gino Strada, a proposito del suo possibile incarico come commissario della sanità in Calabria.

"Premetto che sono amico di Gino Strada, ma questo post non è fatto per amicizia", spiega il sindaco in un post su Instagram con una foto del fondatore di Emergency.

"Gino è un medico, innanzitutto. Ha dedicato la sua vita alla cura di tante comunità, spesso in luoghi difficilissimi. Ha sempre dimostrato grandi capacità organizzative, e questo è un fatto".

Per questo, aggiunge, "mi sembrava positivo che potesse dare il suo contributo al sistema sanitario calabrese. Ma ora sembra che tutto si stia riducendo ad uno sterile balletto politico". Il fatto è che "se c’è davvero bisogno, so che lui c’è. Ma che nessuno giochi con persone come Gino, che nella vita ha fatto cento volte di più di chi ora fa lo spiritoso".