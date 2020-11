Sesa: acquisizione in mondo software gestionali, è la 13esima dell'anno

Milano, 17 nov. (Adnkronos) – Il gruppo dei servizi informatici e digitali per il segmento business Sesa ha acquisito Pragma progetti e Pragma solution, abilitatori di tecnologie e software gestionali. Per Sesa è la tredicesima operazione dell'anno e "conferma l'impegno a sostenere le imprese italiane in una fase cruciale della trasformazione digitale del Paese, attraverso investimenti in competenze a capitale umano".

Così, spiega l'ad Alessandro Fabbroni, il gruppo "prosegue la strategia di investimento in competenze ed innovazione, arricchendo il proprio capitale umano di risorse specializzate con focus sul segmento della media impresa italiana caratterizzato dalla crescita di investimenti in innovazione".

A partire dal febbraio 2020 Sesa ha realizzato 13 operazioni di acquisizione di controllo societario con ricavi addizionali annuali per circa 110 milioni, 800 nuove risorse umane ed un ebitda margin medio atteso superiore al 10%.

"L’accelerazione nel ricorso alla crescita esterna, attraverso progetti industriali di lungo termine, contribuirà allo sviluppo sostenibile delle performance del Gruppo sia nel corrente esercizio che in quelli successivi"