Calabria: Lega a Casellati e Fico, non partecipiamo a lavori Antimafia

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “La Lega non parteciperà ai prossimi lavori in commissione Antimafia e ai suoi comitati”. Lo scrivono i componenti della commissione Gianluca Cantalamessa, Pasquale Pepe, Lina Lunesu, Enrico Montani, Francesco Urraro, Erik Pretto, Luca Paolini, Andrea Dara e Gianni Tonelli allo stesso presidente Nicola Morra e ai presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della Camera, Roberto Fico.

“Le dichiarazioni su Jole Santelli -scrivono gli esponenti leghisti – hanno mancato di rispetto non solo all’ex presidente, ma con lei a tutti i malati di cancro, ledendo l’intelligenza, oltre che la dignità, dei calabresi”. Morra “ha esasperato la triste vicenda dividendo, in maniera del tutto inaccettabile, gli italiani in due categorie: chi la pensa come lui, e quindi sarebbe inevitabilmente contro la mafia e quanti, avendo un’idea diversa, sarebbero pertanto a favore della mafia.

Il contesto si aggrava in considerazione del ruolo rivestito dal senatore Morra, quasi come se millantasse e paventasse informazioni riservate, e in di lui possesso, capaci di indurlo a dichiarazioni così offensive e inaccettabili”.