Roma, 29 nov (Adnkronos) – "Il governo, tutte le forze politiche e il Parlamento ora si devono occupare dell'emergenza sanitaria che non è finita, di come distribuire il vaccino e affrontare la questione economica per aiutare chi soffre. Poi si parlerà di riassetto, poi avremo tempo di una ripartenza del governo di cui si dovrà discutere e Conte dovrà dire la sua opinione e indirizzare il processo".

Lo ha detto Goffredo Bettini a SkyTg24.