Coronvirus: Toti, 'spero dl cambi, non c'è buonsenso ma solo non senso'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Mi auguro davvero che questa bozza del Dl, visto l'effetto che sta facendo, venga modificata. Perché qui invece del buon senso tanto auspicato vedo solo del NON SENSO. E non mi pare che in Europa qualcun altro abbia fatto una cosa simile.

La notte porta consiglio… speriamo!". Lo scrive su twitter il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti.