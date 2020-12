Musica: Franceschini, 'successo online San Carlo dimostra intuizione piattaforma cultura'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Un successo enorme con decine di migliaia di persone collegate in tutto il mondo che ci spinge ad andare avanti sul progetto della piattaforma digitale della cultura”. Così il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini commenta gli oltre 40mila biglietti digitali per la prima inaugurazione in streaming del Teatro San Carlo di Napoli con la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni in forma di concerto.

“La piattaforma digitale – ha concluso il ministro – è un progetto a cui stiamo lavorando per poter offrire la cultura italiana a tutti e in tutti i paesi del mondo”.

L’evento, al costo di 1,09 euro, sarà disponibile su Facebook, partner dell'iniziativa, a partire dalle 20.00 di questa sera e per tre giorni. A partire dal 7 dicembre l’opera sarà on demand sul sito web del Teatro San Carlo per 7 giorni.

Poi passerà sulla piattaforma della Deutsche Grammophon.