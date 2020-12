Carburanti: Garante scioperi ai benzinai, ridurre durata chiusura impianti**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – Valutare la riduzione della durata della chiusura degli impianti di rifornimento carburanti, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica, nonché delle misure attualmente in vigore per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19.

È l’invito rivolto dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc Anisa Confcommercio, in merito all’agitazione annunciata, con differenti modalità orarie, tra il 14 e il 17 dicembre prossimi. Tra le motivazioni della richiesta avanzata dall’Autorità, si sottolinea, "la necessità di scongiurare un ulteriore aggravio per le Istituzioni – coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus – ed evitare che i cittadini utenti subiscano un ampliamento degli effetti causati da tale chiusura, in considerazione proprio dell’esigenza di garantire una ragionevole continuità del servizio fornito dai distributori di carburanti, in questo particolare momento".