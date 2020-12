Libia: Pd Senato deposita mozione su pescatori sequestrati

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Il Pd Senato ha depositato in aula una mozione sul caso dei pescatori sequestrati in Libia, a prima firma Marcucci, Alfieri, Ferrari. Si apprende da fonti parlamentari dem. Nel testo si fa riferimento ai casi di Patrick Zaky, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, detenuto in Egitto, e di Giulio Regeni, dopo le conclusioni della procura sugli eventi che hanno portato dalla morte del giovane ricercatore italiano al Cairo.