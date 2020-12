Roma: Della Vedova, 'bene Raggi ma M5S ha alimentato mostro giustizialismo'

Roma, 19 dic. Adnkronos) – "Prima di tutto sono contento perché a differenza loro, io sono sempre stato garantista anche nei loro confronti. Ma ormai il danno è fatto. I 5 Stelle hanno alimentato il mostro del giustizialismo e se pure le vicende giudiziarie che hanno coinvolto sia Raggi che Appendino dovessero farli ricredere, il danno è fatto".

Benedetto Della Vedova di Più Europa parla così all'Adnkronos dell'assoluzione di Virginia Raggi.

Vicende, quelle di Raggi e Appendino, che sono "l'ennesima dimostrazione che non c'è nessuna diversità tra loro e gli altri. Quando amministri, i problemi con la giustizia possono capitare. Loro sono arrivati al governo agitando la forca ma poi trovi sempre uno più puro che ti epura… e allora le giustificazioni, le prese di distanza, tutte cose che però non hanno consentito agli altri, in modo violento e brutale".

"Quindi sono contento per la Raggi anche se resta il giudizio negativo sulla sua esperienza da sindaca e sulla cultura giustizialista che i 5 Stelle hanno alimentato, il culto del sospetto che hanno seminato, il populismo giudiziario: da tutto questo non si torna indietro. Anche se cambiassero idea sul giustizialismo, come hanno fatto su tante cose, ormai è troppo tardi. Anche perché dalle prossime elezioni i 5 Stelle usciranno molto ridimensionati… Quindi sta a noi, garantisti da sempre, rimediare. Ma è una battaglia improba perché i 5 Stelle hanno fatto un danno enorme. A Roma e al garantismo".