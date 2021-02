Covid: bozza Dpcm, stop sale giochi, scommesse, parchi divertimento

Roma, 26 feb (Adnkronos) – "Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente". Lo specifica la bozza del Dcpm con le nuove norme anti Covid.

"Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8", si legge ancora.