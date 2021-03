Sicilia: assessore Turismo incontra esperto sindaco Milazzo, 'piena collaborazione'

Palermo, 4 mar. (Adnkronos) – "Presso gli uffici dell’assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Sicilia, in sintonia con il sindaco della città di Milazzo (Messina), Pippo Midili, si è tenuto un incontro alla presenza dell’assessore Manlio Messina e del consulente al turismo Gianluca Caramanna con Giovanni Gambuzza, esperto al Turismo del comune di Milazzo".

E' quanto si legge in una nota. “Mi congratulo con il sindaco di Milazzo Midili per la nomina di Giovanni Gambuzza designato esperto al Turismo per la città mamertina – dice l'assessore Messina – Da parte dell’assessorato regionale, dei dipartimenti tutti, piena disponibilità per i rapporti di collaborazione in merito a futuri eventi turistico sportivi da programmare nella stagione 2021 per la città di Milazzo”.