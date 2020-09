Arriva il 'Sensory Campus' per formare Sommelier Coach Senior

Roma, 29 set. (Labitalia) – Al via un nuovo percorso formativo intensivo per formare futuri 'Sommelier Coach Senior'. E' il 'Sensory Campus', vera e propria Academy lanciata da Enrico Mazza e Gennaro Buono, due professionisti che da anni approfondiscono l’unione tra il settore enologico e quello del coaching creando il progetto 'Sommelier coach'.

Un percorso innovativo che abbina, appunto, la formazione sul vino a quello della crescita personale, con l’obiettivo di cambiare i vecchi schemi della formazione e dare spazio a un approccio nuovo, e che per la prima volta, nelle scorse settimane, è andato in scena anche in versione live.

Una tre giorni a San Marino in cui sono stati svelati consigli e tecniche e consigli per diventare un sommelier di successo proprio attraverso il live coaching, anche grazie alla presenza di formatori, esperti e professionisti del settore.

Dalla didattica frontale dal palco a momenti di degustazione collettiva, tante le attività affrontate: esercizi pratici e scritti, su tematiche che vanno dalla comunicazione alla leadership, ma anche dibattiti su aspetti commerciali e di marketing legati al mondo del vino.

“La tre giorni del Live si è conclusa da poco ma in realtà sta ancora continuando nella testa ma soprattutto nel cuore dei partecipanti. Sono stati tre giorni meravigliosi, dei quali riceviamo ancora oggi, ogni giorno, a distanza di due settimane dall’evento, decine di messaggi, email e post sui social, di ringraziamento e di testimonianza di gioia.

Tutto si è svolto in maniera perfetta, a partire dalla sicurezza sanitaria, così importante in questa epoca storica. Abbiamo cercato di programmare ogni singolo dettaglio, da quelli più importanti ed evidenti, a quelli più piccoli e spesso nascosti, ma altrettanto fondamentali per l’ottima riuscita dell’evento", affermano Enrico Mazza e Gennaro Buono.

"Abbiamo lavorato per mesi – proseguono – e siamo molto soddisfatti; sentire molte persone che, durante i saluti finali, ci ringraziavano per avergli permesso di vivere una parentesi di totale serenità, sicurezza, tranquillità, oltre ad aver imparato tantissime cose nuove, conosciuto personaggi di fama mondiale, bevuto vini di eccezionale qualità ed aver vissuto emozioni dimenticate o addirittura sconosciute, non ha davvero prezzo.

In un anno così difficile, in un momento storico così complicato, riuscire a trasmettere tutto questo in tre giorni, talmente intensi che sono sembrati tre settimane per chi li ha vissuti, cancella in un secondo tutta la fatica fatta e ci regala una carica interna ancora più grande".

"Durante il Live di San Marino abbiamo anche presentato il 'Sensory Campus', un percorso di pura eccellenza che ci vedrà impegnati per due anni indimenticabili, fianco a fianco con il gruppo di persone che si è creato e che avranno l’opportunità di vivere con noi luoghi, vini, persone ed emozioni difficilmente raggiungibili.

Non vediamo l’ora di iniziare: a ottobre partiremo per un viaggio, sia virtuale che reale, davvero unico”.

Il Campus, infatti, affianca ai moduli formativi on line di 'Sommelier Coach' – Il Vino, un mondo da scoprire, Il Master Champagne, Esperto Sommelier – un percorso fatto di momenti didattici ma soprattutto esperienziali, anche con viaggi studio nei territori d'eccellenza dell'enologia, dalle Langhe alla Champagne.

“Il 'Sensory Campus' è un percorso di studi altamente professionale sviluppato per chi vuole diventare un 'Sommelier Coach Senior' professionista, capace, credibile e autorevole. Il Campus, che ha la durata di 2 anni, si svolge in lingua italiana ed è strutturato con lezioni online ed Experience in alcuni dei luoghi culto per il mondo del vino: Champagne, Langhe, Valpolicella, Val d'Orcia, Costiera Amalfitana", spiegano Enrico Mazza e Gennaro Buono.

"Tra i docenti ci sono eccellenze di assoluto valore, il Campus unisce la formazione sul vino alla crescita personale, trattando materie come Comunicazione, Pnl, Marketing Leadership, Raggiungimento degli obiettivi, Autostima. Un team altamente qualificato di docenti e formatori di fama internazionale collaborerà con noi per dare una serie di contenuti distintivi, totalmente originali e unici nel loro genere. Affronteremo il mondo del vino da prospettive nuove, innovative e nettamente più pratiche, immediate e contemporanee", assicurano.

"Questo percorso ha un’efficacia garantita, frutto di molti anni di studi e di esperienza sul campo da parte nostra, sia nel mondo del vino sia in quello della formazione a 360 gradi. È un approccio totalmente innovativo che coinvolge tutta la sfera cognitiva ed emozionale del discente, facendogli vivere in prima persona una lunga serie di Experience decisamente formative e memorabili", concludono.