Legambiente: "Con il Cib l'agroalimentare alza l'asticella"

Roma, 29 ott. – (Adnkronos) – Le dieci azioni che sono all'interno del manifesto Farming for Future del Cib "alzano l'asticella dell'agroalimentare, quello vero, made in Italy. E' fondamentale che questa importante porzione dell'economia italiana dia un contributo ulteriore rispetto alla sfida climatica così urgente da affrontare".

Così Stefano Ciafani, presidente Legambiente, in occasione della diretta streaming organizzata dal Cib – Consorzio Italiano Biogas, per lanciare “Farming for Future. 10 azioni per coltivare il futuro”, road map per la trasformazione agro-ecologica dell’agricoltura italiana.

"Abbiamo due sfide importanti da affrontare – continua Ciafani – lotta alla crisi climatica e qualità dei suoli. Se i suoli perdono qualità viene meno parte della qualità della vita, sono risorse non rinnovabili e se le degradiamo e inquiniamo rischiamo di compromettere il nostro futuro.

Queste 10 azioni e la svolta degli agricoltori viaggiano proprio su questi due binari".

"La transizione che questo mondo ha fatto dalle prime produzioni di biogas, che non andavano tutte nelle giusta direzione, fino alla nuova frontiera del biometano, è una transizione che deve essere sviluppata e affermata, rimuovendo gli ostacoli normativi: le semplificazioni messe in campo finora non hanno pienamente risposto alle esigenze di questo mondo che ha bisogno di ulteriore semplificazione", conclude il presidente di Legambiente.

"Siamo molto preoccupati per la piega che sta prendendo la discussione e la redazione del Piano di ripresa e resilienza che il governo italiano sta predisponendo. Avremo a disposizione risorse importanti ma non infinite, dobbiamo selezionare bene i progetti anche per non farci ridere dietro dall'Ue. E se presentiamo il progetto del tunnel sotto lo stretto o dello confinamento geologico della CO2 in alto Adriatico, sotto i fondali marini di fronte a Ravenna, ci facciamo ridere dietro".

