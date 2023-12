Nel cuore delle Dolomiti si rianima un iconico ristorante: El Camineto. Dopo quasi vent’anni di gestione affidabile da parte di Romeo e Orietta Melon, il locale storico riapre oggi i battenti sotto la nuova gestione del gruppo Majestas di Flavio Briatore.

Un’eredità gastronomica importante

Il ristorante, celebre per la sua cucina raffinata e per aver ospitato numerosi volti noti, da personaggi dello sport a figure televisive, promette un futuro radioso sotto la guida imprenditoriale di Briatore. “Romeo e Orietta hanno fatto un lavoro superbo, rispettiamo la loro eredità e la tradizione di El Camineto, inclusa la sua prelibata selezione di piatti”, ha commentato Briatore in esclusiva ad Adnkronos.

Tradizione e innovazione in cucina

La novità più evidente, però, riguarda il menu. Briatore ha anticipato un equilibrio tra i piatti tradizionali e un’incursione nella cucina internazionale. “Abbiamo puntato a dare una prospettiva più internazionale mantenendo l’autenticità della cucina locale”, ha spiegato entusiasta. Cortina d’Ampezzo, una delle gemme del turismo italiano e sede futura delle Olimpiadi Invernali del 2026, diventa così l’ambito scenario per questo nuovo capitolo di El Camineto. Briatore ha chiarito che l’acquisizione non è stata motivata unicamente dall’evento sportivo: “Ci siamo interessati al ristorante indipendentemente dalle Olimpiadi. La reputazione e l’importanza di El Camineto parlano da sole.”