Il gossip del momento riguarda il flirt tra Fedez e Luna Shiring Rasia, paparazzati dal settimanale Chi in atteggiamenti intimi. Si tratta dell’ultima fidanzata di Michele Merlo e il papà Domenico ha reagito al gossip.

Il flirt tra Fedez e Luna Shirin Rasia, ex di Michele Merlo

Fedez è stato paparazzato in barca in compagnia di Luna Shirin Rasia, ex di Michele Merlo. Tutti stanno parlando di questo flirt, soprattutto dopo le immagini pubblicate dal settimanale Chi, che li mostrano in atteggiamenti intimi. La ragazza è conosciuta per essere stata l’ultima fidanzata di Michele Merlo, cantante morto nell’estate del 2021. Quando il giovane è stato male era stata proprio lei a chiamare i soccorsi.

Ora l’attenzione è tornata sulla 23enne per essere la terza fiamma con cui Fedez è stato sorpreso dopo la separazione da Chiara Ferragni. Il settimanale Chi ha immortalato i due travolti dalla passione su una barca in Sardegna e ha spiegato che la giovane si era trasferita a Fuerteventura, alle Canarie, dopo la morte del fidanzato, per poi tornare in Italia. Fedez avrebbe iniziato a seguirla sui social network, mentre lei lo seguiva già.

Flirt tra Fedez e Luna Shirin Rasia, ex di Michele Merlo: la reazione del padre Domenico Merlo

Domenico Merlo, padre di Michele Merlo, ha deciso di intervenire su Facebook dopo la notizia di questo flirt tra la ex del figlio e Fedez. “Michele era un cantante, Michele suonava, scriveva, cantava e recitava. Michele era un Artista, Michele era onesto, leale e buono. Michele era romantico, ma soprattutto Michele è stato un grande UOMO. Non accetto nessun accostamento con questo pseudo omino imbrattato e senza pal*e. Ognuno è libero di farne ciò che vuole della propria vita. Buona vita o buon Gossip ma lasciate fuori Michele che di questo individuo non ha mai condiviso nulla, nemmeno la crema per i piedi” sono state le dure parole di Domenico Merlo, condivise su Facebook.