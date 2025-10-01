La crisi umanitaria a Gaza ha spinto una missione internazionale di soccorso, la Global Sumud Flotilla, a navigare verso le coste palestinesi, sfidando avvertimenti e tensioni militari. Per la prima volta, le imbarcazioni si sono spinte così vicino alla Striscia, in un contesto di conflitto in escalation che vede interventi diplomatici, operazioni navali e richieste urgenti di aiuti umanitari.

Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Flotilla diretta a Gaza: reazioni politiche e appelli alla prudenza

Il passaggio della Flotilla ha provocato reazioni da più fronti. Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha sottolineato l’assurdità delle critiche verso le Forze armate italiane, ricordando il loro ruolo nella tutela della pace e nella prevenzione della violenza.

“Leggo che alcuni ‘attivisti’, a Palermo, davanti al teatro Politeama, si sentono ‘offesi’ dal solo fatto di vedere uno stand dell’Esercito italiano mentre migliaia di civili vengono sterminati a Gaza. L’equazione è illogica, totalmente priva di senso ed anche offensiva. Non si può che rigettarla cercando di spiegare al mittente che l’Esercito italiano, tutte le Forze armate italiane, esistono proprio perché la nostra amata Italia non sia mai più teatro per quella violenza e per concorrere, ovunque sia possibile, a ripristinare la pace”

Parallelamente, il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha invitato la missione a consegnare gli aiuti attraverso canali sicuri, come i porti di Cipro o di Ashkelon, per garantire una distribuzione pacifica.

Anche la premier italiana Giorgia Meloni, intervenendo da Copenaghen, ha definito l’insistenza della Flotilla “irresponsabile”, sottolineando come le sofferenze della popolazione palestinese non possano giustificare rischi così elevati.

Flotilla diretta a Gaza, l’allarme degli attivisti: “20 barche verso di noi”

La Global Sumud Flotilla ha raggiunto una distanza senza precedenti dalle coste di Gaza, attestandosi a circa 75 miglia. Il deputato Pd Arturo Scotto, a bordo di una delle navi, ha raccontato che mai prima d’ora una missione simile era riuscita a spingersi così vicino. In un primo momento la situazione era rimasta tranquilla, ma successivamente alcune imbarcazioni non identificate si sono avvicinate lentamente alla Flotilla, situandosi a circa 3 miglia di distanza.

“Stiamo affrontando quello che sembra un blocco militare con decine di barche presumibilmente israeliane a 3 miglia esattamente davanti a noi. Non si sono ancora identificate”, secondo quanto riportato sui canali social del Global Movement to Gaza.

Gli attivisti hanno riferito che per incontrare queste navi sarebbero necessarie almeno un’ora o un’ora e mezza, complici anche problemi tecnici come blackout della strumentazione e interferenze nelle comunicazioni. La tensione è aumentata ulteriormente quando la marina turca ha evacuato 11 membri della Flotilla, tra cui tre cittadini turchi, su richiesta di assistenza, dimostrando la delicatezza delle operazioni in corso.