Focolaio Covid a Forlì, 40 minorenni positivi: centinaia di persone in isolamento

Un vero e proprio focolaio di positivi al Covid-19 è stato scoperto in provincia di Forlì a causa di un viaggio parrocchiale: sono quasi tutti minorenni.

Un preoccupante focolaio di Covid-19 è stato scoperto a Modigliana, in provincia di Forlì. Centinaia di persone, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbero finite in isolamento fiduciario dopo aver accertato le 40 positività al Coronavirus.

Focolaio Covid-19 in provincia di Forlì

Il focolaio di positivi contro il Covid-19 accertato a Modigliana riguarda decine di ragazzi rientrati da un villaggio parrocchiale in Valle D’Aosta. I ragazzi hanno viaggiato in pullman e al loro rientro hanno avuto ulteriori contatti con parenti e amici: sono oltre 130 le persone in isolamento fiduciario. Nel frattempo il sindaco Jader Dardi ha scritto un post su Facebook per analizzare quanto accaduto di recente nella cittadina.

Focolaio Covid-19 in provincia di Forlì, le parole del sindaco

I casi positivi sarebbero non gravi e in prevalenza asintomatici. “La situazione non va sottovalutata. La comunicazione che ho appena ricevuto – ha dichiarato il primo cittadino qualche giorno fa – parla di 5 positivi che portano complessivamente ad una ventina le persone attualmente positive, ma sono 106 le persone dichiarate in isolamento fiduciario. Un numero altissimo, in considerazione dei tanti contatti avuti con amici e parenti.

Le decine di tamponi che sono stati effettuati ieri mattina hanno dato tutti esito negativo, tutte le persone erano già state vaccinate e questo elemento contribuisce certamente a mitigare la situazione“.

Focolaio Covid-19 in provincia di Forlì e non solo

Intanto a Pantelleria, in provincia di Trapani, preoccupa il focolaio di Covid scoppiato in seguito a una festa. Circa duecento persone sono finite in isolamento fiduciario e nell’arco di poche ore i positivi sono passati da 52 a 70.

Tre di loro sono stati intubati. Sarebbe dovuta essere una serata all’insegna del divertimento, dell’allegria e della spensieratezza. Ma il virus continua a circolare: una festa organizzata a Pantelleria, isola in provincia di Trapani, amata da italiani e non solo per godersi il relax delle vacanze estive, si è trasformata in un focolaio.

Ad un matrimonio che si è tenuto ad Ascoli è scoppiato un altro focolaio Covid, ma gli invitati non si trovano. Gli sposi vivono e lavorano a Roma. Il Dipartimento di prevenzione nell’Area vasta 4 ha lanciato un appello. “I positivi che hanno partecipato al matrimonio del 25 luglio 2021 dichiarino i loro contatti e ci aiutino a rintracciarli” è l’appello lanciato. Il matrimonio è stato celebrato domenica 25 luglio 2021, con 120 invitati alla cerimonia che è andata avanti con un banchetto in una villa a Cupra Marittima (Ascoli).