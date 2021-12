Focolaio covid in una Rsa di Cardine, sono 13 gli attuali positivi

Divampa un focolaio covid in una Rsa di Cardine dove ben 13 dipendenti sono risultati positivi, si teme ora per gli ospiti della residenza.

C’è apprensione a Cadine, frazione della città di Trento, dove in una Rsa è divampato un importante focolaio covid ancora in fase di definizione. A quanto si apprende da La voce del Trentino, nella residenza per anziani sarebbe ben 13 gli attuali positivi.

Si tratterebbe di tutti dipendenti, vaccinati e al momento asintomatici.

Focolaio covid in una Rsa di Cardine

Ora sarà compito della Asl capire quanto il focolaio possa essersi allargato all’interno della struttura che ospita un centinaio di anziani. Gli stessi verranno sottoposti al test e dovranno rispettare un periodo di quarantena preventiva, con le visite ai parenti che sono state sospese.

Covid focolaio in una Rsa di Cardine

Una situazione che sembra ricordare quella dei primi mesi della pandemia, quando il virus proprio nelle Rsa aveva avuto una maggiore circolazione e mietuto il maggior numero di vittime. Sempre in Trentino nei giorni scorsi un altro focolaio era divampato nel reparto di medicina dell’ospedale Santa Chiara di Trento e nella rsa di Pergine.

Focolaio in una Rsa di Cardine, 13 positivi al covid

La Regione e il suo settore ospedaliero sono sotto pressione e da lunedì 20 dicembre ci sarà il passaggio in zona gialla di rischio covid. A gravare l’alto numero di contagi e la soglia limite di ospedalizzazioni superata.