Un terribile incidente si è verificato nel Foggiano. Una bambina di sei anni è finita sotto un trattore. La piccola è stata ricoverata in gravi condizioni.

Foggia, bambina finisce sotto un trattore: è grave

Terribile incidente in provincia di Foggia. Una bambina di sei anni è finita sotto un trattore. L’incidente è avvenuto nelle campagne di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. La piccola è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale pediatrico di Bari. La bambina si trovava a bordo del trattore, quando improvvisamente è caduta.

Foggia, bambina sotto un trattore: la dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, la piccola sarebbe accidentalmente caduta da un trattore, andando a finire sotto il mezzo. Ha riportato delle fratture al torace, al bacino e delle lesioni al fegato. La piccola è stata subito soccorsa e trasportata subito all’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, poi è stato stabilito il trasferimento in elicottero a Bari, al Giovanni XXIII. Le sue condizioni sono gravi, ma per il momento non ci sono ulteriori dettagli.